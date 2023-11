O zamieszaniu w KRS informuje portal Onet. Jak pisze, do sprawy odniósł się już sam zainteresowany, czyli Tomasz Zimoch. Poseł Trzeciej Drogi - podobnie jak sejmowa większość - jest zdania, że w obecnej sytuacji żaden parlamentarzysta nie może pełnić funkcji, na którą został on mianowany przez sędziego Styrnę. Uważamy, że wybór 15 sędziów do KRS nastąpił z naruszeniem konstytucji- podkreślił Zimoch.

Warto odnotować także fakt, że Sejm do KRS poza Tomaszem Zimochem oddelegował także Annę Marię Żukowską z Lewicy a także Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej. Senat w KRS reprezentuje natomiast wspomniany Krzysztof Kwiatkowski, w przeszłości szef NIK.

Senator Kwiatkowski: Narażacie się na śmieszność

Sprawa z wyborem nowego zastępcy szefa KRS jest o tyle pogmatwana, że po rezygnacji Zimocha jedynym kandydatem na to stanowisko został sędzia Stanisław Zdun, którego podczas obrad izby… nie było na sali. Mimo to głosowanie się odbyło.

Przecież wy narażacie się na śmieszność, chcąc wybierać kandydata na wiceszefa KRS pod jego nieobecność - zareagował z oburzeniem senator Kwiatkowski, który to domagał się, by głosowanie odbyło się z udziałem kandydata na wiceszefa KRS.

"Odszczekasz to. Wcisnę ci to do gardła!"

Na tym emocji wokół Krajowej Izby Sądownictwa nie koniec. Gorąco było już wczoraj. Podczas przerwy w obradach posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała do tego budynku… policję. Poszło o słowa członka izby Macieja Nawackiego, który w przerwie obrad wypalił w stronę polityczki: Odszczekasz to. Wcisnę ci to do gardła!

Z relacji niezależnego senatora, którego cytuje Onet, wynika że wezwani do KRS policjanci próbowali wyjaśnić całą sytuację z autorem kontrowersyjnych słów. Ten jednak nie chciał z nimi rozmawiać. "On ma immunitet sędziowski, aby go uchylić, policja nie może wnioskować o jego uchylenie" - powiedział senator, na którego powołuje się portal opisujące całą scysje.

Co to jest KRS?

Krajowa Rada Sądownictwa to organ konstytucyjny, który został powołany do życia w 1989 roku. KRS nie jest jednak częścią władzy sądowniczej. Zgodnie z treścią konstytucji w jego skład mogą wchodzić osoby powołane przez organy władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. W zdecydowanej większości są to sędziowie.