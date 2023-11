W Sejmie Borys Budka, odpowiedział na pytanie dziennikarza czy w jego ocenie prezes Orlenu Daniel Obajtek powinien podać się do dymisji.

Budka uderza w prezesa Orlenu

Powinien, to jest oczywiste. On był częścią PiS-owskiej nomenklatury. To nie jest tak, że Daniel Obajtek to jest wspaniały menadżer, to jest wójt Pcimia, który dzięki politycznemu wsparciu uciekł z ławy oskarżonych – powiedział polityk KO.

Odpowiedź Obajtka

Szanowny Panie Borys Budka, dziś ORLEN ogłosił przejęcie udziałów w kolejnych złożach w Norwegii, dzięki czemu nasze wydobycie gazu ziemnego wzrośnie w tym kraju o 1/3. […] Natomiast co do Pana wycieczek personalnych, na poniższych liczbach ma Pan porównanie kompetencji "wójta z Pcimia" i "menadżerów z PO". To się samo komentuje. P.s. i proponuję trochę więcej szacunku do Pcimia, jego mieszkańców i Polski powiatowej - napisał na portalu X.