Te próby stworzenia rządu będą kosztowały polskie rodziny dużo nerwów, bardzo dużo pieniędzy i sporo czasu - orzekł. - Jeszcze wiele dni będziemy mieli rząd, który nie jest rządem; premiera, który nie jest premierem - dodał.

Reklama

Ten czas, zanim powstanie nowy rząd chcemy wykorzystać na przygotowanie do rozliczenia złych rzeczy - powiedział Tusk, dodając, że niebawem KO będzie wnioskować o powołanie pierwszych komisji śledczych. Zapowiadałem w czasie kampanii, że chcemy naprawiać Polskę po rządach PiS - i pierwszym krokiem musi być rozliczenie. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych. Mam nadzieję, że do końca roku ruszą także komisje ds. afery wizowej i Pegasusa - dodał.

Drugim krokiem, jak mówił, ma być zadośćuczynienie krzywdom. - Dlatego chcemy ten czas, zanim powstanie rząd, wykorzystać do przygotowania rozliczenia tych złych rzeczy, które ciągle się dzieją - podkreślił.

Tusk wyraził nadzieję, że złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych być może otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków PiS i będzie dla nich wielkim znakiem ostrzegawczym: "nie róbcie tego, bo przyjdzie już za chwilę osądzenie tego co robicie i kara za to".

Reklama

Sprawa In vitro - już w środę?

Przygotowaliśmy projekty uchwał i ustaw, które będziemy chcieli procedować jutro i na kolejnej części tego pierwszego posiedzenia Sejmu, a więc za tydzień i w najbliższych tygodniach - oświadczył.

Przypomniał, że na środę zaplanowano procedowanie projektu w sprawie in vitro. - Wspólnie z tysiącami Polek i Polaków zebraliśmy pół miliona podpisów pod tym projektem, jutro rozpocznie się finałowa rozgrywka o nadzieje i marzenia o swoich własnych dzieciach dla wielu polskich rodzin. Jestem z tego powodu bardzo dumny - powiedział Tusk. Podkreślił, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej.