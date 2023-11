Według najnowszego sondażu CBOS, prezydentura Andrzeja Dudy cieszy się poparciem 47 proc. respondentów, podczas gdy 45 proc. ocenia ją negatywnie. Sejm zdobył pozytywne oceny od 36 proc. badanych, ale 54 proc. oceniło go negatywnie. Co do działalności senatorów, 39 proc. respondentów wyraziło pozytywną opinię, a 42 proc. negatywną. Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza zdobyła najwyższe oceny - 69 proc. badanych oceniło jej pracę pozytywnie, a tylko 14 proc. negatywnie.