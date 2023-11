Pomimo tego, że ukształtowała się inna większość parlamentarna dzisiaj w polskim parlamencie (...) to pokazujemy jednak, że pewne reguły demokracji obowiązują, a te reguły demokracji mówią: partia, która wygrała wybory, która ma największy klub w parlamencie dostaje misję tworzenia rządu – wskazał szef resortu aktywów państwowych.

Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość pokaże, że traktuje misję tworzenia rządu poważnie oraz potrafi otworzyć się na oczekiwania innych środowisk, "nie tylko tych, które na nas głosowały". O tym będzie świadczył i program tego rządu i jego skład – podkreślił minister.

Nowy rząd bez Sasina

Mogę potwierdzić (...) że w tym nowym rządzie się nie znajdę. To jest właśnie też konsekwencja tego, o czym powiedziałam przed chwilą. To ma być nowy rząd, to ma być rząd, który uwzględnia wyniki tych wyborów, uwzględnia głos społeczny, oczekiwanie społeczeństwa, aby ten rząd był tworzony w oparciu o szerszą platformę polityczną, niż tylko platforma Zjednoczonej Prawicy – powiedział Jacek Sasin.

Dodał, że nowy gabinet ma być "mniej polityczny, bardziej ekspercki, bardziej nastawiony na pokazanie z naszej strony tej otwartości na inne środowiska". To będzie również rząd, który oprócz programu Prawa i Sprawiedliwości, będzie chciał również realizować te najważniejsze postulaty programowe innych ugrupowań – zaznaczył.

Sasin wskazał, że wspólnym mianownikiem nowego rządu będą bezpieczeństwo Polski, zarówno pod względem militarnym, społecznym i energetycznym oraz "niezakłócony rozwój Polski".

Rozkład mandatów w Sejmie

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

Umowa koalicyjna

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

Dymisja Rady Ministrów

13 listopada prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, która do czasu powołania nowego rządu będzie nadal sprawować obowiązki, a następnie - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera.

Propozycje programowe

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje programowe, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Propozycje dotyczą rodziny, seniorów, edukacji oraz zdrowia. Jak mówił premier - "Dekalog Polskich Spraw" mógłby być fundamentem Koalicji Polskich Spraw.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o to, kiedy będzie znany składy nowej Rady Ministrów powiedział w poniedziałek: "myślę, że to będzie pod koniec tego tygodnia, początek przyszłego (...) to będzie albo piątek, albo pewnie przyszły poniedziałek".