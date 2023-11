PiS jednak nie złoży ponownie w Sejmie projektu budżetu państwa na 2024 r. i w tej sprawie oddaje inicjatywę przyszłej większości.

Nowy-stary rząd

Dziś dojdzie do zaprzysiężenia przez prezydenta rządu Mateusza Morawieckiego, który przetrwa zapewne co najwyżej do 11 grudnia, czyli do końca pierwszego konstytucyjnego kroku. Mam nadzieję, że dojdzie do spotkania z marszałkiem Hołownią i porozmawiamy o moim exposé, które oczywiście będę chciał zaprezentować – zapewnił w piątek premier. Choć nie określił, kiedy do tego dojdzie, można założyć, że PiS będzie chciał maksymalnie wykorzystać czas przysługujący mu w ramach pierwszego kroku.