Czarzasty kontra Miller

"Siedem dni po tym - 4 grudnia - marszałek Sejmu powinien zwołać Izbę i poddać wniosek pod głosowanie. W ten sposób zakończy się mordęga Mateusza i ośmieszanie władzy wykonawczej w oczach obywateli. Nie ma wątpliwości co do legalności tej procedury, jako że nowy rząd Morawieckiego będzie istniał od zaprzysiężenia i wszystkie przepisy konstytucji będą miały do niego zastosowanie" - napisał na platformie X Leszek Miller.

Nie słucham, powiem szczerze, pana Leszka Millera, bo on ma trochę oderwane od życia pomysły. Był czas, kiedy on rządził, to było chyba ze 20 lat temu. To nie jest dobry pomysł - skomentował ten pomysł Czarzasty.

PSL dogada się z PiS?

Czarzasty był też pytany o propozycje, składane przez PiS liderowi PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz z żaby w królewnę się nie zamieni, bez względu na to, jaki fałszywy książę nie będzie o tym mówił - skomentował. Rozważania o rzekomo straconej szansie prezesa PSL są naprawdę bez znaczenia. To kwestia funduszy w UE jest naprawdę ważna. Im szybciej będzie nowy rząd Donalda Tuska, tym szybciej otrzymamy środki z KPO - to są naprawdę ważne i istotne zagadnienia - stwierdził Czarzasty