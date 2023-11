"Działania na szkodę interesów NCBiR i publikowania materiałów niejawnych" - dodano.

Kontrola w NCBiR

13 lutego szef MFiPR Grzegorz Puda odwołał p.o. dyrektora NCBiR Pawła Kucha, który kierował instytucją od sierpnia 2022 r. i powołał nowego pełniącego obwiązki szefa Centrum - Jacka Orła. Orzeł był wcześniej dyrektorem biura polityki bezpieczeństwa w MFiPR. 14 lutego wiceszef MFiPR Jacek Żalek bezpośrednio nadzorujący pracę NCBiR poinformował, że decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w NCBiR. Kontrola ma zbadać prawidłowość przeprowadzenia konkursu "Szybka Ścieżka - innowacje cyfrowe".

15 lutego resort funduszy poinformował, że NCBiR skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dot. potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe". 22 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w NCBiR.

Afera w NCBiR

4 maja "Gazeta Wyborcza" napisała o nowym tropie w aferze z wyłudzeniami grantów z NCBiR. Według informacji "GW" pieniądze z NCBiR miały być przyznawane na projekty, które miały nigdy nie powstać. Chodziło o dwie firmy – Storage Energy i Piezo Vest, które powstały w 2021 roku i szybko otrzymały granty w ramach programu BRIdge Alfa zarządzanego przez NCBiR. Dotacje wyniosły blisko 1 mln zł.

Po tym artykule NCBiR opublikowało komunikat, w którym zapewniło, że prowadzi "ciągły monitoring projektów realizowanych ze środków publicznych", w tym wymienionych przez "GW".

"Centrum reaguje na bieżąco przede wszystkim w ramach standardowych procedur, ale także na podstawie doniesień medialnych. Wszystkie kwestie budzące wątpliwości opinii publicznej są należycie badane, a sytuacje, które wymagają szczególnej uwagi są zgłaszane odpowiednim organom kontrolnym i śledczym, a także poddawane kontrolom i audytom wewnętrznym" - napisało w komunikacie NCBiR.

W komunikacie podkreślono, że 17 kwietnia został zlecony audyt regulaminowy w Funduszu Scitech Fund Sp. z o. o. Ponadto - jak dodano - Centrum rozpoczęło działania kontrolne w zakresie prawidłowości realizacji projektu grantowego. "21 kwietnia br. Fundusz Scitech Fund Sp. z o. o. w ramach prowadzonego nadzoru wezwał grantobiorców: Storage Energy Sp. z o. o. i Piezo Vest Sp. z o. o. do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. 26 kwietnia br. Fundusz przesłał pismo do NCBR, w którym przekazał informację o nieprawidłowościach w spółkach Storage Energy Sp. z o. o. i Piezo Vest Sp. z o. o. 28 kwietnia br. NCBR wystosował do funduszu Scitech Fund Sp. z o. o., który zainwestował w grantobiorców: Storage Energy Sp. z o. o. i Piezo Vest Sp. z o. o., pismo z wezwaniem do wyjaśnień w przedmiotowej sprawie" - poinformowano.