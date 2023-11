Senat w czwartek po godz. 10 wznowił dwudniowe posiedzenie. Obecnie trwa punkt dotyczący wyrażenia zgody na powołanie Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka.

Będąc Rzeczniczką Praw Dziecka - jeśli państwo oczywiście wyrazicie na to zgodę - chciałabym pełnić ten urząd w taki sposób, aby był to urząd, który jest realnym przedstawicielem głosu młodych - podkreśliła w swoim wystąpieniu Horna-Cieślak. Jak wskazywała, chodzi o to, by ten urząd mówił głosami osób młodych.

Monika Horna-Cieślak: Każde dziecko jest ważne, piękne i ma potencjał

Chciałabym, żeby (...) urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim miejscem, które mówi jasno: +Każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest wartością, każde dziecko jest piękne, każde dziecko ma w sobie potencjał+. A to od nas zależy - też od osób dorosłych - w jaki sposób będziemy pokazywać dzieciom, że są ważne, że są potrzebne - powiedziała.

Rola Rzecznika Praw Dziecka w walce z dyskryminacją dzieci

Zaznaczyła, że chciałaby, by urząd RPD "nie poniżał, nie segregował, nie mówił, że jakieś dzieci są lepsze, jakieś dzieci są gorsze", bo - jak mówiła - "każde dziecko jest największą wartością". Chciałabym, żeby urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim stabilnym pomostem pomiędzy osobami młodymi, a także doświadczeniem osób starszych, (...) ekspertów - wskazywała.

Podkreśliła, że - jako RPD - chciałaby zajmować się obszarami związanymi m.in. ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, problemem przemocy rówieśniczej, wzmacnianiem mediacji rówieśniczej, przemocą wobec dzieci, edukacją, dyskryminacją. Zaznaczyła, że każde dziecko jest ważne i nie należy żadnego dziecka dyskryminować w Polsce.

Monika Horna-Cieślak: Tworzenie prawa z młodymi ludźmi

Wśród spraw, którymi chciałaby się zająć, wymieniła także m.in. bezpieczeństwo w Internecie. Według niej przy urzędzie RPD powinien działać dział legislacyjny, który zajmuje się tworzeniem prawa. Jak mówiła, chodzi o to, by prawo było tworzone z osobami młodymi.

Monika Horna-Cieślak: Adwokatka, aktywistka i działaczka społeczna na rzecz praw dzieci

Horna-Cieślak jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Kadencja Mikołaja Pawlaka dobiega końca

Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka rozpoczęła się 14 grudnia 2018 roku, kiedy to złożył ślubowanie przed Sejmem RP, upływa ona 14 grudnia.

Jego kadencja wywołała kilka kontrowersji takich jaki: Brak doświadczenia z dziećmi. Kiedy Sejm RP wybierał go na urząd Rzecznika Praw Dziecka, opozycja zarzucała mu niespełnienie ustawowego warunku wykazania 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Kontrowersyjne wypowiedzi. Jego wypowiedzi i wystąpienia często budziły skrajne emocje i ożywiały debatę publiczną. Na przykład, wywołał kontrowersje, mówiąc, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci.