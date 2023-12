Onet poinformował, że "Szymon Hołownia po raz pierwszy znajduje się na czele rankingu zaufania osiągając 49 proc. pozytywnych wskazań (25,4 proc. ufa mu zdecydowanie, 23,6 proc. - raczej). To wynik zbliżony do rekordowego w historii pomiarów IBRIS dla Onetu - 52,3 proc. - który we wrześniu 2020 r. osiągnął Andrzej Duda.

W porównaniu do ostatniego sondażu marszałek Sejmu zyskał o 4 pkt proc. więcej. Onet podał, że politykowi nie ufa 38,7 proc. To o 8,3 pkt więcej niż w poprzednim sondażu, a neutralne zdanie ma o Hołowni 11,7 proc.

Trzaskowski na drugim miejscu

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 47 proc. badanych (32,8 proc. zdecydowanie, 14,2 proc. raczej). Onet zwrócił uwagę, że to mniej o 1,9 pkt proc. w porównaniu do badania zrealizowanego w ubiegłym miesiącu. Negatywne zdanie o tym polityku ma 41,1 proc. osób. To wzrost 6,3 pkt w stosunku do poprzedniego sondażu. Neutralne zdanie ma 10,8 proc.

Tusk zamyka podium

Na trzeci miejscu znalazł się Donald Tusk. Portal zwrócił uwagę, że "to jego powrót do ścisłej czołówki po ponad czterech latach". "Zaufanie do lidera Koalicji Obywatelskiej i kandydata nowej koalicji parlamentarnej na premiera deklaruje 43 proc. badanych (29,7 proc. zdecydowanie, 13,3 proc. raczej). To więcej o 2,4 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca" - wynika z sondażu. 45,6 proc. badanych nie ufa Tuskowi, to o 3,6 pkt mniej niż ostatnio. Neutralne zdanie o liderze KO ma 11,3 proc. ankietowanych.

Prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa się 42,3 proc. badanych. "W porównaniu z październikowym sondażem IBRIS dla Onetu to wzrost o 1,9 pkt proc. Politykowi nie ufa 42,2 proc. osób (-3,6 pkt), a 14,5 proc. (-9,8 pkt) ma o nim neutralne zdanie" - podano.

Prezydent poza podium, Pierwsza taka sytuacja od 8 lat

Andrzej Duda w sondażu zaufania zajął piąte miejsce. "Prezydent RP plasuje się poza podium po raz pierwszy od blisko ośmiu lat - od grudnia 2015 r. W najnowszym badaniu osiąga 39 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,5 pkt proc. Brak zaufania do polityka deklaruje 52,5 proc. osób, o 6 pkt więcej, a neutralne zdanie ma o nim 8,4 proc. uczestników sondażu" - wynika z badania.

Spadło zaufanie do Morawieckiego

Zaufanie dla premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje 33,7 proc. ankietowanych. To mniej o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Czy ufamy szefom Lewicy?

Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń cieszy się zaufaniem 32,3 proc. badanych. To mniej o 2 pkt proc. w porównaniu z październikiem. Drugi lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty ma 32,2 proc. pozytywnych wskazań. Jego wynik poprawił się o 0,5 pkt proc.

Ziobro, Kaczyński i Bosa nie mają powodów do zadowolenia

Największą liczby negatywnych odpowiedzi uzyskali Zbigniew Ziobro (72,7 proc.), Jarosław Kaczyński (66 proc.) i Krzysztof Bosak (64,2 proc.).

Największe wzrosty nieufności

Największe wzrosty nieufności w tym miesiącu osiągnęli: Adrian Zandberg (wzrost o 12,6 pkt), Włodzimierz Czarzasty (o 11,6 pkt więcej) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (o 9,6 pkt więcej).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 24-25 listopada 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).