Pytany w piątek w RMF FM, czy będzie na piątkowym roboczym spotkaniu kandydatów na ministrów z Donaldem Tuskiem, Arłukowicz odpowiedział, że będą na nim kandydaci i Tusk, a on był już w rządzie. Pełniłem dość trudną funkcję, więc znam doskonale tę pracę - powiedział. Dopytywany, czy właśnie dlatego nie będzie ministrem, skoro wie czego się spodziewać, odparł: Wiem, ale poczekajmy na decyzje premiera Tuska.

Arłukowicz o rządzie Tuska: Wszystko jest gotowe, czekamy na poniedziałek

Arłukowicz stwierdził, że wie, iż w czwartek odbywały się rozmowy z kandydatami, ale trudno, żeby o ich przebiegu mówił na antenie radia. Według niego, "w tej chwili koalicja już właściwie uzgodniła wszystkie stanowiska ministerialne i wiceministerialne". Wszystko jest gotowe, czekamy na poniedziałek- powiedział. Sam czekam z pewną niecierpliwością i przejęciem - dodał.

"Symboliczny moment"

To jest taki moment bardzo symboliczny, uważam, że ważny też moment w historii - kiedy odsuwamy od władzy rząd, który - w mojej ocenie - dewastował Polskę przez ostatnie osiem lat - mówił poseł KO. Ludzie bardzo na to czekali - oświadczył.

Dodał, że podczas kampanii wyborczej na setkach spotkań ludzie pytali, kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy. Stanie się to w poniedziałek - stwierdził polityk KO. Ocenił też, że na najbliższy szczyt do Brukseli powinien lecieć Donald Tusk, a - jak dodał - na Mateusza Morawieckiego nikt tam nie czeka. Według niego, obecny premier powinien odpocząć od polityki, a w Brukseli wszyscy czekają aż przyleci Tusk.

Senat. Spotkanie Donalda Tuska z kandydatami na ministrów

W piątek rano w Senacie rozpoczęło się spotkanie Donalda Tuska z kandydatami na ministrów w jego rządzie. Według nieoficjalnych informacji przed południem dojdzie do prezentacji składu przyszłej Rady Ministrów. Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek 11 grudnia przedstawi Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk. W poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera.

We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.