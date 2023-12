Ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska zostanie Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. To on i Barbara Nowacka zastąpią Przemysława Czarnka i będą odpowiadać za edukację i naukę. Dotychczasowe Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie rozdzielone na dwa resorty. Co wiadomo o pośle Lewicy? Oprócz polityki ma inną, ciekawą pasję.