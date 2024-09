Do tej pory były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdził, że stan zdrowia nie pozwala mu zeznawać przed komisją ds. Pegasusa. Teraz biegły lekarz ocenił, czy tak faktycznie jest.

Opinia biegłego ws. stanu zdrowia Ziobry

Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone! Szczegóły już w środę - dodała posłanka.

Jak wynika z ustaleń tvn24.pl, możliwe jest przesłuchanie Zbigniwa Ziobry, jednak jednym z warunków jest to, by sesja trwała do dwóch godzin, a następnie była przerwa.

Ziobro zmaga się z chorobą nowotworową

Szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa poinformowała, że komisja śledcza skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego w celu powołania biegłych, którzy określą termin i okoliczności przesłuchania Ziobry. Ziobro był już wzywany, by zeznawać przed komisją, jednak usprawiedliwiał wówczas swoją nieobecność na przesłuchaniu. Były szef MS zmaga się z chorobą nowotworową.

Po co powstała komisja?

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.