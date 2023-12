Barbara Nowacka - minister edukacji

Decyzją Donalda Tuska na czele resortu edukacji i nauki stanie Barbara Nowacka - działaczka polityczna i feministyczna. Posiada informatyczne wykształcenie. W latach 2015-2017 pełniła funkcję współprzewodniczącej partii Twój Ruch, z kolei od 2019 roku przewodnicząca ugrupowania Inicjatywa Polska. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku po raz drugi uzyskała mandat posłanki na Sejm. Jest córką Jarugi Nowackiej, która zginęła w katastrofie rządowego samolotu TU-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji.

Sławomir Nitras - minister sportu

Na czele ministerstwa sportu stanie Sławomir Nitras. Jest to politolog i polityk. Pięciokrotnie obejmował funkcję posła na Sejm. W latach 2009-2014 był deputowanym do Parlamentu Europejskiego, z kolei w okresie 2014-2015 był doradcą premier Ewy Kopacz. Pochodzi z Połczyny-Zdrój.

Władysław Kosiniak-Kamysz - minister obrony narodowej

Nowym ministrem obrony narodowej został mianowany Władysław Kosniak-Kamysz, lider PSL należący także do formacji Trzecia Droga. Z zawodu jest lekarzem, w 2015 roku został prezesem PSL. W 2020 roku startował w wyborach prezydenckich.

Krzysztof Gawkowski - minister cyfryzacji

Funkcję ministra cyfryzacji i wiceprezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska obejmie z kolei poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. Poseł na Sejm IX i X kadencji. od 2021 roku jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy.

Adam Bodnar - minister sprawiedliwości

Na czele ministerstwa sprawiedliwości stanie z kolei były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Z wykształcenia jest prawnikiem. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był też senatorem XI kadencji tej izby.

Borys Budka - minister aktywów państwowych

Borys Budka, który w rządzie Ewy Kopacz pełnił funkcję ministra sprawiedliwości został mianowany nowym ministrem aktywów państwowych. W okresie od 2020 do 2021 roku był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Z wykształcenia jest prawnikiem.

Andrzej Domański - minister finansów

Ministrem finansów został poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Domański. Z wykształcenia jest ekonomistą. Przez kilkanaście lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym m.in. jako analityk. Był też wykładowcą finansów behawioralnych na Uczelni Łazarskiego oraz na Uniwersytecie SWPS.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Z kolei na funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej powołana została posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jest badaczką społeczną, posiada tytuł doktor nauk humanistycznych. Poza tym to działaczka społeczna i polityczna. W 2023 roku po raz drugi uzyskała mandat posłanki na Sejm.

Jan Grabiec- minister-członek Rady Ministrów

Na urząd ministra-członka Rady Ministrów powołany został Jan Grabiec, w latach 2006–2015 był starostą legionowskim, z kolei w 2015 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji.

Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii

Nowym ministrem rozwoju i technologii został natomiast Krzysztof Hetman, urzędnik państwowy i samorządowy. W latach 2007–2010 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji, a także poseł na Sejm X kadencji.

Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji

Marcina Kierwińskiego z kolei Donald Tusk mianował ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Pochodzi z Warszawy, W latach 2010–2011 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Poseł na Sejm VII, VIII, IX i X kadencji, z kolei w 2015 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a także szefa gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Od 2020 roku jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.

Dariusz Klimczak - minister infrastruktury

Nowym ministrem infrastruktury został Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL. W 2023 roku po raz drugi został posłem na Sejm. Wcześniej piastował tą funkcję w Sejmie IX kadencji.

Izabela Leszczyna - minister zdrowia

Funkcję minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska obejmie z kolei Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Z wykształcenia polonistka. W latach 2013–2015 pełniła funkcję sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zaś od 2021 wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

Marzena Czarnecka - minister przemysłu

Na stanowisko ministra przemysłu Donald Tusk powołał Marzenę Czarnecką, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To polityczna debiutantka. Jest kierowniczką Katedry Transformacji Energetycznej, gdzie adiunktem z kolei jest Borys Budka.

Tomasz Siemoniak - minister-członek Rady Ministrów

Na urząd ministra-członka Rady Ministrów powołano Tomasza Siemoniaka, byłego ministra obrony narodowej w poprzednim rządzie Donalda Tuska.

Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego

Na czele resortu kultury i dziedzictwa narodowego stanie z kolei Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Z wykształcenia jest historykiem. W latach 1990–2002 był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, oficer tej służby w stopniu podpułkownika. W latach 2013–2014 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Poseł na Sejm IX i X kadencji.

Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej

Adam Szłapka to z kolei minister do spraw UE. Z wykształcenia jest politologiem, od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego Nowoczesnej.

Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych

Na funkcję szefa MSZ został powołany Radosław Sikorski. W latach 1998–2001 podsekretarz stanu także w resorcie spraw zagranicznych. Senator VI kadencji i poseł na Sejm VI i VII kadencji. Pełnił też funkcję marszałka Sejmu VII kadencji. W latach 2005–2007 był ministrem obrony narodowej.

Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi

Na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Donald Tusk desygnował Czesława Siekierskiego, wiceministra rolnictwa w latach 2001-2003.

Maciej Berek - minister-członek Rady Ministrów

Maciej Berek pochodzi z Gdańska, gdzie urodził się w maju 1972 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem. W okresie 2007-2015 pełnił funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji, z kolei w okresie 2008-2015 był sekretarzem Rady Ministrów.

Agnieszka Buczyńska - minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Agnieszka Buczyńska urodziła 22 września 1986 roku w Tczewie. Z wykształcenia socjolożka, specjalizuje się w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Druga współprzewodnicząca oraz sekretarz generalny partii Polska 2050, na czele której stoi nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W 2009 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku politologia. Z kolei trzy lata później skończyła socjologię na uczelni Collegium Civitas w Warszawie. Jest również absolwentką studiów MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska

To już trzecia kadencja Pauliny Hennig-Kloski w Sejmie. Karierę parlamentarzystki rozpoczęła w 2015 roku w partii Nowoczesna stworzonej przez Ryszarda Petru. W 2021 roku dołączyła do partii Polska 2050. Jako posłanka na Sejm VIII i IX kadencji pracowała w Komisji Zdrowia, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. To z jej inicjatywy powołano Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego, którego jest przewodniczącą.

Katarzyna Kotula - minister do spraw równości

Katarzyna Agata Kotula została wybrana na stanowisko minister-członek Rady Ministrów oraz minister do spraw równości w rządzie Donalda Tuska. Katarzyna Kotula pochodzi z Gryfina, urodziła się 1 lutego 1977 roku. Dwukrotnie zdobywała mandat posła na Sejm. W 2016 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rodzinnym Gryfinie byłą koordynatorka partia Wiosna, na czele której stał Robert Biedroń.

Marzena Okła-Drewnowicz - minister do spraw polityki senioralnej

Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka PO z woj. świętokrzyskiego oraz wiceprzewodnicząca krajowych struktur PO, najprawdopodobniej obejmie stanowisko ministra ds. polityki senioralnej w nowym rządzie Donalda Tuska.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - minister funduszy i polityki regionalnej

Nową ministrą funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska zostanie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która reprezentuje Polskę 2050. Jednym z jej głównych zadań będzie zarządzanie środkami unijnymi. Pełczyńska-Nałęcz była szefową sztabu wyborczego Trzeciej Drogi w tegorocznych wyborach parlamentarnych i uważa się, że wynik partii oraz zajęcie przez nią trzeciego miejsca wśród komitetów wyborczych jest w duże mierze jej zasługą.