Radosław Sikorski o lepszej Polsce

Nowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski udzielił krótkiej wypowiedzi mediom po zaprzysiężeniu nowego rządu Donalda Tuska.

Polska może być lepsza - stwierdził minister Sikorski, nawiązując do tytułu jednej ze swoich książek. Pierwszymi decyzjami nowego ministra będą: powołanie wiceministrów i nowego dyrektora generalnego - zapowiedział Radosław Sikorski.

Jestem wzruszony i przejęty tym, że znowu mogę służyć RP w tej roli. Czasy stały się jeszcze bardziej wymagające - podsumował dzisiejszą uroczystość w Pałacu Prezydenckim.

Sikorski o apolitycznej dyplomacji

Dyplomacja to pierwsza linia obrony RP. Będę każdej minuty pilnował, by wróciła do niej apolityczność. Będę każdą godzinę poświęcał na służbę Rzeczpospolitej - stwierdził szef resortu spraw zagranicznych.

Zdaniem ministra Sikorskiego, najważniejsze wyzwania to "zabezpieczenie bezpieczeństwa Polski, wygaszenie zbędnych konfliktów z niektórymi sojusznikami, instytucjami europejskimi". I pilnowanie, by Polska rosła w hierarchii narodów - ocenił minister.