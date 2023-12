Adam Bodnar ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym

Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić to, co zostało popsute, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, żeby Polska była lojalnym państwem członkowskim UE, oraz by Polska wypełniała zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych - powiedział w środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

W środę rano w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powołał Donalda Tuska na nowego premiera oraz powołał członków Rady Ministrów. Ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym został Adam Bodnar.

Bodnar podczas symbolicznego przekazania resortu sprawiedliwości przypomniał, że głównym przesłaniem i zadaniem tego rządu będzie doprowadzenie do tego, żeby w pełni była przestrzegana konstytucja, wartości konstytucyjne, prawa i wolności człowieka i obywatela.

Adam Bodnar powiedział, że "pomyślność obywateli będzie zawsze najważniejszą troską". Taki mandat od społeczeństwa, od tych 11,5 mln obywateli dostała koalicja 15. października i będę starał się na tej funkcji ministra sprawiedliwości, ale także Prokuratora Generalnego, wykonywać wszystkie powierzone mi zadania - wskazał.

Były minister Warchoł przekazuje symboliczne prezenty

Były szef MS Marcin Warchoł, podczas przekazania ministerstwa sprawiedliwości podkreślił: "symbolika tego miejsca oddaje charakter misji, którą pełniliśmy tutaj wraz z panem ministrem Zbigniewem Ziobro". Jest krzyż - symbol wiary. Są flagi biało czerwone - symbol polskości - wymienił.

Przekazał również ministrowi Bodnarowi książkę o wolności religijnej. Jako żeby ta wolność religijna również była przez pana ministra chroniona. Po tym, co się stało wczoraj w Sejmie, widzimy jak ważna jest obrona wszystkich wiernych - zarówno chrześcijan, jak i wyznawców religii judaistycznej czy muzułmańskiej - podkreślił.

Warchoł przekazał również Bodnarowi płytę z piosenkami posła Suwerennej Polski Michała Wójcika.

Adam Bodnar o incydencie Grzegorza Brauna

Kwestie związane z wolnością religijną są mi bliskie. Chciałbym podkreślić, nawet odnosząc się do wczorajszego haniebnego incydentu z udziałem pana Grzegorza Brauna, że polskie prawo przewiduje cały szereg przepisów przewidujących odpowiedzialność za tego typu czyny - odpowiedział Bodnar.

Bodnar przekazał również, że jako minister sprawiedliwości doprowadzi do końca ukrócenie nadużywania stosowania tymczasowego aresztowania.