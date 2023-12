Straszny skandal. Straszny wstyd. To jest jakiś człowiek absolutnie psychicznie chory. Skandal międzynarodowy, religijny, antysemicki. To uderzenie w nas wszystkich. Wokół tego nie ma żadnego podziału. Wyjaśniłem to wczoraj panu marszałkowi Hołowni – pan marszałek wpuścił wszystkich wszędzie. Straż Marszałkowska nie wie co ma robić, jest obezwładniona. Napomnę, że takich sytuacji nie było kiedy była pani marszałek Witek. W Sejmie był porządek - mówił dla Telewizji Republika Przemysław Czarnek.

Braun zawieszony

Grzegorz Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej - poinformował w środę współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen, który wnioskował o ukaranie posła Konfederacji. Braun we wtorek zgasił świece chanukowe w Sejmie.

Wybryk Brauna

We wtorek poseł Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Prowadzenie posiedzenia przejął marszałek Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku.

Bosak może zostać odwołany z funkcji wicemarszałka

Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, argumentując, że po incydencie dopuścił Brauna do głosu i umożliwił mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Lewica wskazała, że niedostateczna reakcja wicemarszałka Bosaka na słowa Brauna zmusiła marszałka Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad.

Prokuratura wszczęła postępowanie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem Posła na Sejm RP. Poinformował o tym w środę rzecznik prokuratury Szymon Banna.