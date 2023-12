Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk zapowiedział złożenie w przyszłym tygodniu projektu uchwały Sejmu wzywającej rząd do podejmowania działań na forum międzynarodowym w zakresie dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec. Polityk nawiązał też do słów premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że "Polska wejdzie do mainstreamu UE".