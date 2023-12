Zgodnie z niepotwierdzonymi informacjami, Marek Jurczak, dyrektor Biura Bezpieczeństwa TVP miał poturbować Joannę Borowiak, po czym zamknął się w gabinecie prezesa TVP, skąd został eskortowany przez policję.

"Ironiczny uśmiech zniknął z twarzy D. Tuska gdy stanął oko w oko z pobitą wczoraj posłanką PiS Joanną Borowiak. B.Sienkiewicz, którego zbir pobił Panią poseł też nie ma odwagi spojrzeć jej w oczy. Kosiniak-Kamysz ma ochotę ze wstydu zapaść się pod ziemię. Rządzą dopiero tydzień" - napisał na platformie X poseł PiS Maciej Małecki, dołączając do wpisu nagranie z Sejmu.

Panie premierze Donaldzie Tusku, proszę mi odpowiedzieć, czy stanie Pan w mojej obronie? - krzyczy na nagraniu posłanka Joanna Borowiak.

Zamieszanie w Sejmie

W środę w Sejmie w czasie zgłaszania wniosków formalnych poseł Przemysław Czarnek (PiS) powiedział, że dzień 20 grudnia przejdzie do historii jako zamach na demokrację, wolność słowa i wolność Polaków. Dokonaliście i dokonujecie pacyfikacji mediów publicznych przy pomocy TVN-u - podkreślił Czarnek, zwracając się do polityków koalicji rządzącej.

Dodał, że w siedzibie TVP została poturbowana jedna z posłanek PiS Joanna Borowiak. Wzywam wszystkich Polaków, wzywam wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro kraju, demokracja, praworządność - godzina 20.00 dzisiaj na Woronicza - to jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być, brońmy Polski - zaapelował Czarnek.

Następnie na sali pojawiła się posłanka Borowiak, która zabrała głos. Ja z wnioskiem formalnym, z gorącą prośbą o przerwę w obradach byśmy mogli sprawić, by nowy rząd, premier Donald Tusk mógł udzielić odpowiedzi Polakom na liczne pytania o to, co się dzisiaj stało - powiedziała posłanka PiS.

Jak mówiła, "+koalicja 13 grudnia+ złamała dzisiaj wszelkie zasady praworządności, demokracji, złamała wolność słowa atakując, próbując dokonać zniszczenia polskich mediów, mediów narodowych".

Posłanka PiS o wydarzeniach z siedziby TVP. Twierdzi, że została poturbowana

Dzisiaj przyszedł silny pan zapowiedziany przez Donalda Tuska, przyszedł silny pan do siedziby TVP po to, żeby wyprowadzić posłów. Szarpał moich kolegów, a mnie poturbował. Tyle mówiliście o prawach kobiet, mieliście usta pełne frazesów podczas kampanii wyborczej, 13 grudnia wprowadziliście program +zemsta plus i chaos plus+, ale to są wasze standardy stanu wojennego, wstydźcie się - podkreśliła Borowiak, zwracając się do polityków koalicji rządzącej.

Protest polityków PiS

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Politycy PiS od wtorkowego wieczoru przebywają w siedzibie TVP. We wtorek późnym wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.