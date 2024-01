Wojciech Kolarski został zapytany w niedzielę w Polsat News - w kontekście zaplanowanego na poniedziałek spotkania prezydenta z premierem - czy będą oni w stanie wznieść się ponad urazy i porozmawiać o Polsce, w taki sposób, żeby rzeczywiście pomyśleć o tym, że za naszą wschodnią granicą jest wojna i nie możemy dopuścić, jedna i druga strona, żeby ta zimna wojna domowa, zamieniła się w gorącą.

Reklama

Kolarski: Prezydent deklarował współpracę

Prezydencki minister zaznaczył, że Andrzej Duda przez cały okres swojej prezydentury współpracuje i deklarował współpracę. Przypomniał także słowa prezydenta o tym, że są sprawy, które muszą być wyjęte poza spór polityczny, np. tą sprawą jest bezpieczeństwo. To jedna z najważniejszych dzisiaj spraw - ocenił.

Reklama

Właśnie w tym duchu, kiedy premier Tusk zwrócił się o spotkanie, prezydent od razu odpowiedział pozytywnie, że w tej sprawie jest gotowy rozmawiać. Oczywiście to jest też taki moment, że nie można nie rozmawiać o tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce, nie można nie mówić o tym, co się działo w zeszłym tygodniu - zatrzymaniu posłów (Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - PAP). Gwarantuję, że również ta sprawa będzie poruszona - przekazał prezydencki minister.

Premier Donald Tusk poinformował w piątkowym wywiadzie, że w poniedziałek o godz. 11.00 spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, aby porozmawiać o swojej zaplanowanej na najbliższe dni wizycie w Kijowie.

Reklama

Kamiński i Wąsik prawomocnie skazani

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

W czwartek prezydent Andrzej Duda przekazał, że zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika oraz że wnioskuje do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił z więzienia obu polityków PiS na czas postępowania. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar potwierdził, że w piątek rano otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie.