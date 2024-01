Obecna sejmowa większość ruszyła z komisjami śledczymi już na samym początku kadencji – do tej pory nigdy jeszcze nie powoływano ich na pierwszym czy drugim posiedzeniu izby. Teraz stały się częścią większej całości: rozpisanego na wiele etapów przedsięwzięcia „rozliczania PiS-owskiego państwa”. To, że to tylko jeden z elementów, przesądza trochę o tym, że tym razem nie będzie wielkiego, a może nawet i średniej jakości widowiska.