Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem doprowadził do tego, że dwie izby Sądu Najwyższego w tej samej sprawie wydają sprzeczne wyroki - stwierdził na antenie Polsat News Włodzimierz Czarzasty. To jest miara tragedii tego, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości - zauważył.

Obciążam tym pana prezydenta Andrzeja Dudę, obciążam tym Zbigniewa Ziobrę i obciążam tym PiS. Rozwaliliście KRS i TK. Nie daruję wam tego - stwierdził. Rozmontowano autorytety w Polsce, skłócono społeczeństwo. Kto jest za to odpowiedzialny - zapytał retorycznie.

Czarzasty: Nie będzie wcześniejszych wyborów

Włodzimierz Czarzasty zabrał też głos ws. słów prezesa PiS o przedterminowych wyborach. Dzisiaj nie ma potrzeby przedterminowych wyborów, bo wybory były trzy miesiące temu. Chyba, że ktoś się nazywa Jarosław Kaczyński i nie wie, co zrobić z własną formacją polityczną - stwierdził. Zdaniem Czarzastego, Kaczyński wymyśla jakieś scenariusze i niestworzone rzeczy. Panie prezesie, z wielkim szacunkiem, nie jest już tak, że jak pan coś powie, to się spełni - powiedział.

Sejm nie zostanie rozwiązany, bo nie ma ku temu powodów. Polski Sejm istnieje. Jest prowadzony bardzo dobrze przez marszałka Hołownię. Mamy plan, głosujemy, jest spokój - podsumował.