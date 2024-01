Katarzyna Kotula, ministra ds. równości w rządzie Donalda Tuska powiedziała na antenie RMF FM, że nierówny wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn to dyskryminacja. Polityczka dodała, że trzeba się zastanowić nad tym, jak rozwiązać tę kwestię.

Z socjologicznego i ekonomicznego punktu widzenia jest to jak najbardziej uzasadnione. Emerytury kobiet, które pracują krócej, są po prostu niższe. To skazuje niektóre kobiety na ubóstwo - mówi w rozmowie z Dziennik.pl dr hab. prof SGH Małgorzata Molęda-Zdziech, socjolożka, politolożka, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych SGH.

Ekspertka zwraca uwagę na to, że średnia długość życia jest wyższa dla kobiet. W okresie emerytalnym to one częściej znajdują się w sytuacji, w której - z uwagi na krótszy czas pracy, a zatem i krótszy okres składkowy, otrzymują niższą emeryturę, przez co są zagrożenie ubóstwem - podkreśla.

Pomysł Kotuli na zrównanie wieku emerytalnego. Ekspertka zabrała głos

Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech przypomina również o tym, że zmienił się charakter pracy na przestrzeni lat. Nie jest ona już tylko głównie pracą fizyczną, która wymaga dobrego stanu zdrowia i siły fizycznej. Jak słyszymy, na wielu stanowiskach można odnaleźć się także w późniejszym wieku.

Po trzecie, zmiany społeczne spowodowały, że zmieniła się jakość życia. Stan zdrowotny jest coraz lepszy, żyjemy dłużej - zwłaszcza kobiety. Praca to nie tylko kwestia zarabiania na życie, ale także utrzymywanie kontaktów społecznych, bycie aktywnym w wielu rolach. Czas dojrzałości, w wielu wypadkach daje kobietom okazję do samorealizacji, rozwijania zainteresowań. To także wiąże się z dobrostanem - podkreśla socjolożka.

Rozmówczyni Dziennik.pl zaznacza, że zrównanie przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn do tego samego wieku musi uwzględniać aktualną sytuację ekonomiczną w kraju. Polska jest państwem, w którym kobiety bardzo wcześnie wypadają z rynku pracy - mówi socjolożka i dodaje, że obecnie w stosunku pracujących do niepracujących zwiększa się grupa tych drugich.

Kotula o dyskryminacji dot. nierównego wieku przejścia na emeryturę

Katarzyna Kotula zaznaczyła również, że rząd ani Koalicja 15 października nie planuje zmian w zakresie przejścia na emeryturę. Dodała też, że jej działania oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kolejnych latach będą się skupiały na przebudowie systemu emerytalnego.

Pewnie za kilka lat ten temat wróci i będzie się trzeba zastanowić w obliczu zmian demograficznych, jak należałoby tę kwestię rozwiązać i w którą stronę należałoby równać wiek emerytalny - wskazała.

