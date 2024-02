"Rada nadzorcza spółki, po zapoznaniu się z pismem prezesa zarządu ORLEN Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że 'oddaje się do dyspozycji rady nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji', postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN z upływem dnia 5 lutego 2024 roku" - czytamy w komunikacie.

Daniel Obajtek: Musi być ciągłość

-Oddałem się do dyspozycji Rady. Sądzę, że dziś pewne ustalenia będą w tym zakresie - zapowiedział wcześniej Obajtek w Radiu ZET. - To jest sprawa honorowa- podkreślił.

Wskazał jednocześnie, że pozostanie "do dyspozycji rady nadzorczej". - W spółce takiej jak Orlen musi być ciągłość, więc jestem do dyspozycji nowej rady nadzorczej, gdy dojdzie do zmian. Daję sobie mniej więcej miesiąc na to, by się zastanowić, co będę robił. Jestem pracoholikiem, pracuję od rana do nocy, więc bezczynnie siedzieć nie będę - zaznaczył.

Kim jest Daniel Obajtek?

Urodzony w 1976 roku w Myślenicach, Daniel Obajtek rozpoczął swoją karierę polityczną i menedżerską od funkcji wójta gminy Pcim, którą to funkcję pełnił w latach 2006-2015, początkowo jako niezależny kandydat, a następnie będąc związany z partią Prawo i Sprawiedliwość. Jego zarządzanie gminą Pcim charakteryzowało się licznymi inwestycjami, takimi jak modernizacja centrum gminy czy wprowadzenie cyfryzacji w lokalnej szkole​​.

W 2015 roku Daniel Obajtek rozpoczął karierę w spółkach skarbu państwa, obejmując funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie w 2017 roku stanowisko prezesa zarządu grupy energetycznej Energa S.A. Od lutego 2018 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PKN Orlen, jednego z największych koncernów naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej​​​​.

Kontrowersje wokół Daniela Obajtka dotyczą zarówno jego działalności w gminie Pcim, jak i kierowania spółkami państwowymi. W 2013 roku został zatrzymany przez CBŚP pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej, jednak po kilku latach postępowanie zostało umorzone. Ponadto, w 2021 roku media ujawniły nagrania rozmów telefonicznych z okresu jego urzędowania w Pcimie, co wywołało szereg komentarzy i debat publicznych na temat jego działalności i powiązań​​.

Jego kariera i działalność są ściśle związane z obecną sceną polityczną w Polsce, co odbija się na percepcji jego osoby zarówno w mediach, jak i w opinii publicznej.