"Nieprawdziwe są twierdzenia 'Gazety Polskiej' zawarte w artykule 'Pornorząd. Handlarze wibratorami wchodzą do szkół' (wydanie z 7 lutego 2024 r.) jakoby Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzyło wspólnie z fundacją Sexed.pl program tzw. edukacji seksualnej oraz, że fundacja jest partnerem MEN w jakimkolwiek projekcie. Dodatkowo, zawarte w artykule insynuacje dotyczące związków MEN z 'branżą erotyczną' oraz okładka wydania informująca o cyt. "burdelu w polskich szkołach" w znaczeniu domu publicznego. obok wizerunku dziecka, a także premiera Donalda Tuska i Minister Edukacji Barbary Nowackiej są skandaliczne i moralnie naganne. Ponadto fałszywa informacja "handlarze wibratorami wchodzą do szkół" zamieszczona bezpośrednio pod wizerunkiem Barbary Nowackiej godzi w dobre imię urzędu Ministra Edukacji i zaufanie do instytucji rządowych, w tym MEN.

"MEN wystąpi na drogę prawną"

MEN wystąpi na drogę prawną przeciwko wydawcy tygodnika "Gazeta Polska" i nie ustąpi w trosce o godny wizerunek polskich szkół, w tym uczniów, rodziców i nauczycieli oraz o szacunek do urzędu Ministra Edukacji i innych urzędów państwowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej ponadto wyjaśnia, że nie planuje wprowadzania do szkół nowego przedmiotu edukacji seksualnej. Troską MEN jest za to odpowiednia edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia, funkcjonowania w społeczeństwie, relacji międzyludzkich.

"Jedyną prawdziwą informacją w tekście jest…"

Jedyną prawdziwą informacją w artykule jest ta, że w MEN odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspomnianej fundacji. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała otwartość na dialog ze stroną społeczną, dlatego w MEN regularnie odbywają się spotkania z przedstawicielami różnych stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, które mogą pomóc wypracować - wspólnie z ekspertami - najlepsze rozwiązania w różnych obszarach edukacji i funkcjonowania szkół - wyjaśnia resort.