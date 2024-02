Podczas wspólnej konferencji z premierem Finlandii Petterim Orpo Donald Tusk podkreślił, że oba kraje mają wspólne interesy i wspólne problemy do rozwiązania.

Reklama

Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdziło obustronną gotowość do ciężkiej pracy na wielu szczeblach - i europejskim, i bilateralnym, pomiędzy firmami, środowiskami - przede wszystkim na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Finlandii, Polski, całego regionu i Europy - powiedział szef polskiego rządu.

Poinformował, że głównym tematem rozmów z premierem Finlandii były kwestie bezpieczeństwa. - Zaczęliśmy spotkanie od wymiany informacji i doświadczeń na temat sytuacji na naszych granicach. Mamy do czynienia z podobnymi problemami: nielegalna i organizowana przez państwa z nami sąsiadujące migracja.(…) Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją - podkreślił premier.

Reklama

Zadeklarował, że Finlandia i Polska są gotowe do współpracy na rzecz ogólnoeuropejskiej, twardej polityki wobec nielegalnej migracji. Przypomniał, że oba państwa zdecydowały się na wzmocnienie granicy zewnętrznej, także przez budowę odpowiednich instalacji.

Modernizacja zapory granicznej z Białorusią

Poinformował, że kilkadziesiąt godzin temu wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim podjął decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią. - Przeznaczymy na to adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią prace na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią, jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność: Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw - zaznaczył premier.