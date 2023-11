Rząd podjął decyzję o ostatecznym zamknięciu całej wschodniej granicy w związku z napływem migrantów z krajów trzecich, w odpowiedzi na "zorganizowane działanie państwa rosyjskiego zmierzające do wywarcia wpływu” - podkreślił premier Petteri Orpo na konferencji w Helsinkach.

Decyzja o zamknięciu całej granicy, w tym ostatniego otwartego dotąd przejścia na dalekiej północy w Laponii, w kierunku na Murmańsk (ok. 250 km od granicy), wchodzi w życie w nocy ze środy na czwartek i będzie obowiązywać przez dwa tygodnie.

Przyczyny wzrostu nielegalnych przekroczeń granicy

Według doniesień, liczba nielegalnych przekroczeń granicy między Finlandią a Rosją wzrosła. Oto kilka możliwych przyczyn tego wzrostu:

Zmiana polityki rosyjskiej. Finlandia oskarża Rosję o pomoc migrantom w nielegalnym dostaniu się do kraju. Tradycyjnie, rosyjskie straże graniczne nie pozwalały ludziom dotrzeć do granicy fińskiej bez odpowiednich dokumentó1. Jednak w ostatnich miesiącach polityka rosyjska się zmieniła.

Wykorzystanie rowerów do przekraczania granicy. Wielu migrantów przekracza granicę do Finlandii na rowerach, wykorzystując porozumienie umożliwiające przekraczanie granicy na rowerze. W zeszłym tygodniu Finlandia zakazała przekraczania granicy na rowerze.

Aktywność wokół punktów przejścia granicznego Nuijamaa i Vaalimaa. Większość aktywności związanej z nielegalnym przekraczaniem granicy obserwowano wokół punktów przejścia granicznego Nuijamaa i Vaalimaa, na południowym wschodzie Finlandii.

Migranci z krajów trzecich. Migranci, którzy nielegalnie przekraczają granicę, to obywatele krajów takich jak Irak, Jemen i Syria, którzy przybyli legalnie do Rosji, ale nie mieli uprawnień do wjazdu do Finlandii, która jest państwem członkowskim UE.

Oskarżenia o manipulację migracją

W 2021 roku tysiące migrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki przekroczyły granicę do państw członkowskich UE, Polski i Litwy, po przylotach do Białorusi, bliskiego sojusznika Rosji. UE oskarżyła wówczas lidera Białorusi, Aleksandra Łukaszenkę, o wykorzystywanie migracji jako narzędzia "hybrydowej wojny" w celu destabilizacji bloku.