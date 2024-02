Jarosław Kaczyński wie, że jest ikoną dla partii i wyborców. Z drugiej strony reaguje emocjonalnie, jedzie po bandzie. I ten język powinien skorygować. Pyskówka powinna ustąpić miejsca mowie akademickiej – powiedziała dla "Wprost" Elżbieta Jakubiak.

Reklama

Dodała też, że "prezes PiS musi działać jak doświadczony i uznany profesor, mentor na najlepszych uczelniach", a swój przekaz kierować do 20-30-latków, którzy nie mają kompleksów wobec świata. Musi zrozumieć, że nie mówi już do biednych Polaków. Polacy chcą się bogacić swoją pracą i zdolnościami. Zapomnijmy o 500 plus. To było i koniec – wskazała Jakubiak.

Na pytanie o przyszłego prezesa Prawa Sprawiedliwości, była posłanka PiS wskazała Joachima Brudzińskiego. Uważam, że będzie przyszłym szefem partii, ponieważ jako jedyny jest w stanie trzymać to wszystko za twarz – zaznaczyła.