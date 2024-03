Program "willa plus" prowadzony był przez byłego szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. W ramach "willa plus" minister przyznał wielu organizacjom pozarządowym środki finansowe na zakup lub budowę nieruchomości. Śledztwo ma na celu zbadanie, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez resort edukacji.

Jak dowiedziało się TVN24, śledztwo prowadzone jest pod kątem art. 231 Kodeksu karnego.

W bieżącym śledztwie prokuratury połączono trzy zawiadomienia od posłanki Katarzyny Lubnauer (KO), wiceminister edukacji, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Lewica), oraz Najwyższej Izby Kontroli. Dochodzenie zostało wszczęte w lutym tego roku - informuje TVN24.

Program "Willa plus"

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zorganizowało konkurs o nazwie "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". W ramach tego programu przyznano łącznie 40 milionów złotych na zakup lub remont nieruchomości organizacjom pozarządowym, w tym także organizacjom harcerskim i innym podmiotom związanym z oświatą i wychowaniem.

Kontrowersje

Politycy opozycji oraz dziennikarze ujawnili, że na liście beneficjentów programu "Willa plus" znalazły się organizacje związane z Prawem i Sprawiedliwością (PiS). Co więcej, niektóre z tych organizacji otrzymały negatywną opinię od ministerialnej komisji konkursowej. To wywołało kontrowersje i pytania dotyczące przejrzystości procesu przyznawania środków.