Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jaceka Bilewicza na antenie TVN24, Prokuratura Krajowa korzystała z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Jednym z tych narzędzi był system Hermes, który pełnił rolę w analizie kryminalnej w Departamencie Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. W ramach tego systemu prowadzono ważne śledztwa, które były istotne dla Zbigniewa Ziobry.

Reklama

Prokuratura miała swojego Pegasusa?

Magdaleny Sroki, skomentowała fakt, że Zjednoczona Prawica mogła wykorzystywać Hermesa. Jeżeli się potwierdzi, że Hermes był stosowany bezpośrednio przez prokuraturę, to doszło do przekroczenia uprawnień i złamania licznych przepisów. Hermes jest równie inwazyjnym systemem, jak Pegasus. Prokuratura nie miała podstaw prawnych do stosowania takich narzędzi - skomentowała szefowa sejmowej komisji śledczej.

Ziobro będzie zeznawał?

Posłanka została zapytana czy Zbigniew Ziobro zostanie przesłuchany przez komisję śledczą uwzględniając jego stan zdrowia.

Reklama

Życzę zdrowia wszystkim, którzy są chorzy, natomiast wszyscy ci, którzy dopuszczali się czynów zabronionych, muszą odpowiedzieć za swoją działalność. Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej- powiedziała dosadnie Sroka. Oczywiście słyszę informacje przekazywane przez panów z Suwerennej Polski, natomiast nie widzę okoliczności, które miałyby nam zabronić i uniemożliwić przesłuchanie pana Ziobry. Jeżeli zasłoni się zwolnieniem lekarskim, to będziemy postępowali zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania karnego - dodała.

Komisja śledcza, badając sprawę zakupu Pegasusa, stara się ustalić dogodny termin przesłuchania Zbigniewa Ziobro. Jeśli jego stan zdrowia nie pozwoli na mówienie, istnieje możliwość uzyskania pisemnych odpowiedzi na pytania. W zależności od stanu jego zdrowia, przesłuchanie może odbyć się w miejscu, w którym przebywa - oceniła Magdalena Sroka.