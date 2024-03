Do notatki dotarła "Gazeta Wyborcza". Opisuje ona wnioski ze spotkania, zorganizowanego 5 stycznia przez byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W spotkaniu tym wzięli udział m.in. Jacek Karnowski, Andrzej Zybertowicz, Krzysztof Szczerski, Bartłomiej Biskup, Jan Parys, czy Marek Ast.

Oto przyczyny porażki PiS

W kontekście rządów PiS skrytykowano m.in. proces decyzyjny dotyczący projektu "Piątka dla zwierząt", czy decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz wdrożenie Polskiego Ładu.

Zwrócono również uwagę m.in. na brak spójnego przekazu ws. Unii Europejskiej, gdzie ścierały się racje Morawieckiego oraz Suwerennej Polski. Błędem miał być także skrajnie negatywny przekaz w sprawie Donalda Tuska, co mobilizowało elektorat Koalicji Obywatelskiej. "Eksperci wskazują fatalne błędy popełnione w debacie TVP, prowadzonej - ich zdaniem - w sposób jawnie stronniczy" - podaje "Gazeta Wyborcza.

Ta grupa będzie rosnąć

Eksperci ostrzegli, że grupa wyborców KO i Trzeciej Drogi będzie rosła, zaś maleć będzie liczba rolników, którzy dotąd stanowili dużą część elektoratu PiS. Właśnie dlatego PiS ich zdaniem powinien próbować docierać do wyborców z dużych miast.

Uczestnicy spotkania rekomendowali m.in. rezygnację z okupacji TVP - co też się stało.

W kontekście wyborów samorządowych zauważono, że "jeśli PiS przegra w sejmikach wojewódzkich, to przegra także wybory europejskie, a to wstęp do przegranych wyborów prezydenckich" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Eksperci rekomendowali także "większą swobodę kandydatom w wyborach samorządowych tak, by zawierali rozmaite sojusze na szczeblu lokalnym".