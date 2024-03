Mamy konflikt w koalicji, ale on był do przewidzenia. Temat aborcji zawsze budził, budzi i będzie budził emocje. On dzieli koalicję, ale nie doprowadzi do jej rozpadu. Wszystkich na koniec pogodzi prezydent Andrzej Duda - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ekspert przypomniał, że awanturę o aborcję w koalicji rozpoczął Włodzimierz Czarzasty, który zaatakował marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Jak wskazał rozmówca Dziennik.pl ci politycy w jednym są zgodni - razem podkreślają, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze żadnej ustawy, która istotnie zmieni przepisy regulujące aborcję w Polsce.

Spór w koalicji o aborcję. "Mamy do czynienia z teatrem"

Mamy do czynienia z teatrem z ich strony (koalicji - red.). Wiedzą, że muszą odbyć pewien rytuał, który skończy się fiaskiem w tym roku. Spór jest więc o to, kiedy ten rytuał odbyć. O to jest wielka awantura - wskazuje politolog.

Prof. Dudek podkreśla, że wolałby, aby politycy spierali się o inne, także ważne kwestie, które są bardziej realne do spełnienia - słyszymy. Jak dodaje, temat aborcji lepiej zostawić na przyszły rok, kiedy system polityczny się odblokuje.

Są inne sprawy ogromne ważne dla Polski, w których decyzja prezydenta Andrzeja Dudy nie byłaby jednoznaczna, wiec warto byłoby o tym rozmawiać. To dotyczy wymiaru sprawiedliwości, energetyki, polityki społecznej i mnóstwa innych rzeczy. Tu bym oczekiwał poważnych dyskusji między politykami - kontynuuje prof. Dudek.

Ekspert dodaje, że spór o aborcję pokazuje też poziom kasy politycznej. W kwestii aborcji każdy ma swoje zdanie i się kłócą o to. A zarazem są zgodni, ze prezydent nie posunie tego do przodu. W tym sensie mam poczucie jałowości tego teatru - dodał.

Prof. Antoniego Dudka zapytaliśmy także o wulgarną wypowiedź szefowej klubu Lewicy. Przypomnijmy, że Anna Maria Żukowska na platformie X przytoczyła wypowiedź marszałka Sejmu dot. liberalizacji aborcji. Dodała do nich komentarz "Wyp******** z tym spokojem".

Pani posłance puszczają emocje i to nie pierwszy raz. Moim zdaniem nie była to awersja w stylu Janusza Palikota, który w polityce wybierał chamstwo jako pewną taktykę marketingową. Posłanka Żukowska nie jest takim przypadkiem. Po prostu nie zapanowała nas swoimi emocjami - wskazał rozmówca Dziennik.pl.

Politolog dodał, że nie jest to wielkie wydarzenie w polityce. Jak zaznaczył, nie jest to też pierwsza i ostatnia taka wypowiedź. Nie tylko w wykonaniu posłanki Żukowskiej - dodał.

