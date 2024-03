Szefowa klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska przytoczyła na X wpis PAP o słowach Szymona Hołowni dotyczących liberalizacji aborcji, dodając do nich słowa ""W...j" z tym spokojem".

"Ten proces decyzyjny trwa już 30 lat. Naprawdę już wszystkie argumenty zostały przez ten czas powiedziane. Nie ma nic do dodania. Trzeba głosować" - wyjaśniała dalej internautom swoje słowa. Powiedziała także, że jej pierwszy wpis to oficjalne stanowisko klubu Lewicy.

Spór o aborcję

Spór o liberalizację aborcji prowadzi do mocnych napięć w koalicji. Najpierw Lewica oskarżała Hołownię o to, że trzyma jej projekty w sejmowej "zamrażarce". Marszałek wyjaśniał jednak, że czeka, aż wszystkie kluby złożą swoje własne projekty, dotyczące tej kwestii, by móc je wszystkie rozpatrzeć na jednym posiedzeniu.

Konflikt wszedł na kolejny etap, gdy okazało się, że marszałek nie zdecydował się od razu procedować tych projektów, tylko zdecydował o przełożeniu debaty na posiedzenie Sejmu po wyborach samorządowych.