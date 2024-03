W piątek mija 100 dni rządu Donalda Tuska. W kampanii wyborczej lider Koalicji Obywatelskiej przedstawił 100 konkretnych zadań, które jego zespół planował zrealizować w tym czasie.

W swoim przemówieniu z 13 grudnia ubiegłego roku Tusk przyznał, że wszyscy znają te konkrety i Polska będzie nowy rząd z nich rozliczała. Donald Tusk dodał wówczas, że rozliczenia się nie boi.

Dziś po 100 dniach rządów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi wiadomo już, że ze "100 konkretów" w pełni zrealizowano dotychczas kilkanaście reszta czeka "w kolejce".

O ocenę 100 dni działań Ministerstwa Zdrowia poprosiliśmy przedstawiciela lekarzy dr Tomasza Karaudę, lekarza Kliniki Pulmonologii USK im. N. Barlickiego nr 1 w Łodzi, specjalistę chorób wewnętrznych, specjalizanta chorób płuc.

W 100 dni nie udało się zrealizować wszystkiego, ale jest ruch. Lekarze chwalą dobrą atmosferę rozmowy i współpracy. Ktokolwiek spotkał się z panią minister, zaznacza, że robi dobre wrażenie, słucha i wydaje się wychodzić naprzeciw - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dr Karauda.

Lekarz podkreślił, że jedną z ważniejszych kwestii, jakie udało się zrealizować to in vitro. Przypomnimy, 15 grudnia została podpisana ustawa, a w czerwcu ruszy implementacja programu, który na pewno pomoże wielu parom. Po drugie, tabletka "dzień po". Oczywiście, nawet jeśli będzie weto prezydenta w tej sprawie to i tak decyzja o antykoncepcji awaryjnej bez recepty wejdzie w trybie rozporządzenia, więc nie powinniśmy się martwić i to też jest niewątpliwie kierunek w dobrą stronę. Poza tym zniesienie limitów na hospicja, znieczulenia okołoporodowe i uruchomienie telefonu zaufania, którego eliminacja była skandalicznym krokiem poprzedniej ekipy rządzącej - zaznaczył przedstawiciel medyków.

Dodał też, że z rzeczy, które są do zrobienia jak najszybciej "to audyt uczelni, które kształcą lekarzy w ośrodkach, które mają niewystarczające zaplecze naukowe czy techniczne". I to należy jak najszybciej zmienić, nie wylewając dziecka z kąpielą, bo istotnym problemem wciąż pozostaje niedobór medyków w Polsce - podkreślił.

Kolejne kwestie na jakie nasz rozmówca zwrócił uwagę to "zespoły zakładów opiekuńczo-leczniczych, poprawa sytuacji szpitali powiatowych i dalsze zwiększanie nakładów na zdrowie - zgodnie z ustawą". I tu należy stworzyć rozwiązania prawne, które pozwolą lekarzom wrócić na etaty. Należy stworzyć warunki finansowe, aby lekarze powrócili z pracy kontraktowej na umowy o pracę. Wyjście do form cywilno-prawych, do kontraktów, powoduje, że lekarz może pracować bez ograniczeń czasowych, może zarabiać więcej, ale naraża się na większe ryzyko przemęczenia i jest słabiej chroniony niż pracując na etacie - podsumował dr Tomasz Karauda.

100 dni rządu Tuska

Przypomnijmy, jesienią, w trakcie kampanii wyborczej KO przedstawiła tzw. "100 konkretów na pierwsze 100 dni". Wśród nich było m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł., odblokowanie środków unijnych, wprowadzenie tzw. "babciowego', czyli 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, finansowanie in vitro z budżetu państwa, dostęp do "antykoncepcji awaryjnej" bez recepty i możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia ciąży, 30-proc. podwyżki dla nauczycieli, odpolitycznienie mediów publicznych i uwolnienie sądów od politycznych wpływów, rozliczenie rządów PiS czy powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.