Podczas sobotniej konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie Leszczyna przypomniała o wprowadzeniu przez rząd od 1 stycznia 2025 r. zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Znosimy limity na opiekę paliatywną i hospicyjną, uwaga, od 1 kwietnia, czyli już- powiedziała minister zdrowia.

Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ws. limitów finansowych zakłada, że nie będą one obowiązywały w oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach stacjonarnych i domowych i poradniach medycyny paliatywnej. Do tej pory ograniczenia nie dotyczyły tylko świadczeń paliatywnych i hospicyjnych dla dzieci i młodzieży.

Na problem limitów ograniczających dostęp do opieki paliatywnej zwróciła w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym napisano wtedy, że ograniczenie to powoduje powstawanie kolejek do hospicjów i sprawia, że część pacjentów nie doczekuje pomocy.

Konsultacje społeczne projektu trwają do 27 marca 2024 r.

Minister Leszczyna w sobotę przypomniała, że dzięki działaniom obecnego rządu od 1 czerwca br. z budżetu państwa finansowana będzie procedura zapłodnienia in vitro, z uwzględnieniem osób, które muszą poddać się terapii onkologicznej, ale w przyszłości chcą zostać rodzicami.

Jako koleją zrealizowaną obietnicę rządu Leszczyna wskazała bezpłatne badania prenatalne, które będą dostępne od 1 maja br. bez względu na wiek, jeśli tylko lekarz zdecyduje, że są potrzebne.

Jak mówiła, w każdym oddziale ginekologiczno-położniczym będzie dostępne na życzenie znieczulenie okołoporodowe.

Pigułka "dzień po"

Dodała, że od 1 maja br. bez recepty dostępna będzie pigułka "dzień po", nawet jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje nowelizację Prawa farmaceutycznego.

Zaznaczyła, że z budżetu państwa finansowany będzie także czynny 24 godziny na dobę telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Poinformowała, że pod numerem 116 111 dyżurować będą psychologowie, psychiatrzy i prawnicy, którzy będą gotowi, by udzielać wsparcia młodym ludziom.