Pan prezydent moim zdaniem został wprowadzony w błąd. Mówił o jakiejś bombie hormonalnej, o jakichś konsekwencjach, o niebezpieczeństwach związanych ze zdrowiem. To nie ja wymyśliłam to, że ta tabletka (...) jest dostępna w 25 krajach Unii Europejskiej bez recepty, bez żadnych ograniczeń. Jedynie w Irlandii od 16. roku życia - podkreśliła Izabela Leszczyna z KO.

Reklama

Jeśli Europejska Agencja Leków dopuściła ją bez żadnego ograniczenia to dlaczego my w Polsce mamy to ograniczenie wprowadzać? - dodała ministra.

Leszczyna przekazała, że 2 procent recept wystawionych w ubiegłym roku na tabletkę dzień po dotyczyło osób między 15 a 17 rokiem życia. - To dokładnie 1937 tabletek - poinformowała.

To nie jest tak, że 15-latki ruszą po tabletki. Jeśli powiemy, że będzie dostępna od 18. roku życia to będziemy takimi hipokrytami, obłudnikami, jakimi są, niestety, posłowie konserwatywni, którzy udają, że nie ma aborcji pokątnych i udają, że kobiety nie kupują tych tabletek w receptomatach - stwierdziła ministra.

Reklama

Mówiła też o planie na spodziewane weto prezydenta w tej sprawie. - Mam przygotowane rozporządzenie, które korzysta z kompetencji, jaką już dzisiaj mają farmaceuci. Jestem w ciągłym dialogu z farmaceutami. Dopinamy szczegóły, jak mają brzmieć przepisy tego rozporządzenia - przekazała Leszczyna.

Powiedziała, że na mocy takiego rozporządzenia kobieta będzie mogła otrzymać w aptece "receptę farmaceutyczną". - Im szybciej kobieta zażyje taką tabletkę, tym większa szansa, że nie dojdzie do zapłodnienia. To nie jest tabletka wczesnoporonna - podkreśliła.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Reklama

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego przewiduje dostępność jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych – octanu uliprystalu – dla osób powyżej 15 lat. Tabletkę z nim (ellaOne) należy zażyć maksymalnie do 120 godzin od współżycia. Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po w Polsce są dostępne tylko na receptę. Istota procedowanych rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu.

Nowelę Prawa farmaceutycznego, przewidującą dostępność tabletki "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15 lat, Senat przyjął bez poprawek 6 marca; czeka obecnie na decyzję prezydenta.

Ws. nowelizacji dotyczącej dostępności tabletki "dzień po" z prezydentem Dudą spotkały się posłanki Lewicy. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała później, że prezydent zadeklarował, że przemyśli przedstawiona przez nie argumenty przemawiające za nowelizacją.