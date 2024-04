Janusz Kowalski w niedzielę wieczorem skomentował wyniki wyborów samorządowych 2024. "Zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego i PiS w całej Polsce! It's over. Mr Tusk (To koniec. Panie Tusk - red.)" - napisał polityk Suwerennej Polski.

Tym samym Kowalski nawiązał do spięcia pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem w mediach społecznościowych. Ta dotyczyła skierowania przez głowę państwa ustawy dot. Krajowej Sieci Onkologicznej do Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu napisał w kolejnym komentarzu do prezydenta: "It’s over, Mr President. It’s over".

Wybory samorządowe 2024. Pis triumfuje, Kaczyński zabrał głos

Przypomnijmy, że PiS w skali kraju wygrało wybory do sejmików - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Na oficjalne wyniki musimy jeszcze poczekać. Te zostaną ogłoszone 10 kwietnia.

Sukces PiS skomentował tuż po zamknięciu lokali wyborczych Jarosław Kaczyński. Polska nie może iść tą drogą, na którą teraz wpycha ją Donald Tusk - mówił prezes PiS. Po jego wystąpieniu głosu nie zabrał Tobiasz Bocheński, który przegrał z Rafałem Trzaskowskim w wyborach na prezydenta Warszawy.