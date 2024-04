Prezydent Duda o pomyśle premiera Tuska

Prezydent Andrzej Duda był pytany o pomysł premiera Donalda Tuska, który zasugerował, że Polska powinna dołączyć do projektu budowy kopuły chroniącej niebo europejskie przed atakami rakietowymi.

Od lat jesteśmy w trakcie tworzenia systemu, który ma być spójny i ma stanowić jednolitą osłonę przeciwrakietową i przeciwlotniczą Polski. Ma być kompatybilny z innymi urządzeniami, a także kompatybilny z systemami, których używa NATO i armia Stanów Zjednoczonych - powiedział cytowany przez TVN24 polski prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że "projekt kopuły nad Europą, to jest biznesowy projekt niemiecki, który pojawił się w przestrzeni dwa lata temu, więc jest relatywnie nowy w stosunku do tego, co my zaczęliśmy budować i jest czymś zupełnie odmiennym".

Rozumiem, że pan premier rozważa dodatkowe przystąpienie ewentualnie do tego systemu, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy mieli porzucić ten projekt, który od lat budujemy, oparty o system Wisła, o rakiety Patriot, które już są w tej chwili w trakcie dostaw do Polski, o system Pilica, który właściwie jest w tej chwili gotowy - ocenił prezydent.