"Jakie szanse zaprzepaścił rząd?" - pyta lektor w pierwszych minutach filmu, po czym wylicza: "Tarczę minus, 14. emerytura minus. CPK? Atom? Strategia też minus".

W dalszej części spotu PiS przekonuje: "Koalicja ma jedno paliwo - Anty-PiS. Słyszymy to od rana do wieczora. Polityka musi być konkretna, ale po stu konkretach Tuska to słowo straciło swoje znaczenie. Dlatego przygotowaliśmy raport na pół roku rządu, który jest raportem zmarnowanych szans, braku decyzyjności, nielegalnych działań, zaniedbanych obywateli" - słyszymy. "Platformo, przeproś!".

Kampania PiS

Na zakończenie nagrania PiS informuje o cyklu przedwyborczych spotkań. "Teraz ruszamy w trasę, by spotkać się z Polakami, których ta władza zawiodła i oszukała".

Emisji spotu towarzyszy wpis na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X. "Polska w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości to była Polska na PLUS. Tymczasem Polska rządzona przez obecną koalicję to Polska MINUS". Wpisowi towarzyszy hashtag ByłPlusJestMinus i link do pobrania raportu z pierwszego półrocza rządu Donalda Tuska.