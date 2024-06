W pierwszej turze - jak wynika z większości dotychczasowych sondaży - trzech polityków może liczyć na zbliżony wynik. To Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Mateusz Morawiecki. Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" sondaż dotyczy możliwych wariantów drugiej tury w wyborach prezydenckich.

Wynika z niego, że to Rafał Trzaskowski jest na dziś zdecydowanym faworytem w pojedynku zarówno z Szymonem Hołownią, jak i Mateuszem Morawieckim. Z liderem Polski 2050 prezydent Warszawy wygrałby dziś w stosunku 63 do 37 proc. Z byłym premierem - 62 do 38 proc.

Najnowszy sondaż "SE" nie jest korzystny dla Mateusza Morawieckiego. Były szef rządu nie ma dziś szans na prezydenturę ani w starciu z Trzaskowskim, ani z Hołownią. Jego wynik w obu przypadkach to 38 proc. Prawdopodobnie zdaje sobie z tego sprawę Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Jarosław Kaczyński. Przyznał jednak, że były premier nie jest idealnym kandydatem, z perspektywy zwycięstwa. To byłoby skrajnie nierozsądne, aby nie umieścić Mateusza Morawieckiego na liście kandydatów na prezydenta - powiedział dziennikarzom prezes PiS . Przyznał jednak, że były premier nie jest idealnym kandydatem, z perspektywy zwycięstwa.

Prezes PiS powiedział, że lista kandydatów PiS na urząd prezydenta jest gotowa. U nas zamieszania nie ma, wiemy kto jest do rozważenia i spośród kogo wybierać - zapewnił. Dodał, że PiS ma zespół, który już pracuje nad podjęciem najlepszej decyzji.

"Bierzemy pod uwagę Tuska jako kandydata PO"

Kaczyński powiedział, że, PiS stoi przed wyzwaniem znalezienia polityka, który łączy różne cechy potrzebne do pokonania przeciwnika, którym - zdaniem prezesa - może być premier Donald Tusk. Bierzemy pod uwagę Tuska jako kandydata PO- stwierdził. Zaznaczył, że są politycy, którzy dobrze rokują w sondażach i wydaje się, że weszliby do drugiej tury, ale w niej mają już niewielkie szanse na wygraną. My stawiamy sobie pytanie: kto może nie tylko wejść do drugiej rundy, ale ją wygrać - powiedział.