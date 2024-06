W środę w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu karnego dotyczącego definicji zgwałcenia i wymiaru kary za ten czyn. Został złożony przez grupę posłanek Lewicy, dwa tygodnie temu po poprawkach projekt poparła sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Według projektu nowelizacji kodeksu karnego za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody.

Rosa: Seks bez zgody jest gwałtem

Monika Rosa (KO) podkreśliła, że na tę zmianę w kodeksie karnym kobiety czekają w Polsce od lat. Do tej pory prawo było ślepe na gwałty i molestowanie, wskazuje na to linia orzecznicza - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że do tej pory, jeśli nie było znamion przemocy, "to nie było przestępstwa", a kobiety musiały udowadniać, że wystarczająco mocno się broniły przed sprawcą. Seks bez zgody jest gwałtem - podkreśliła. Dodała, że zawsze trzeba mieć zgodę na zbliżenie z drugą osobą.

Posłanka Elżbieta Anna Polak (KO), sprawozdawczyni projektu, zaznaczyła, że propozycja nowelizacji była opiniowana przez specjalistów prawa karnego, m.in. prof. Włodzimierza Wróbla i dr Mikołaja Małeckiego. Ma też akceptację Ministerstwa Sprawiedliwości.

Lorek: Prezent dla mściwych kobiet

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości poseł Grzegorz Lorek stwierdził, zaproponowana w projekcie redefinicja przestępstwa zgwałcenia przerzuca ciężar dowodu na oskarżonego, co budzi wątpliwości konstytucyjne co do naruszenia zasady prawa do obrony i domniemania niewinności.

Nawet w długoletnim związku lepiej, żeby partner za każdym zawierał z partnerką umowę na seks. Bo jak ta się po fakcie rozmyśli, to będzie miał problem - powiedział. Jego zdaniem, "jeśli pan nie będzie miał zgody pani na piśmie", to wszystkie postępowania dotyczące oskarżenia o gwałt będą dla mężczyzn przegrane. Nowe prawo to czysta demagogia, prezent dla bezwzględnych i mściwych kobiet, które będą mogły użyć tego prawa do zaatakowania byłego kochanka. Mężczyzna jest z góry na przegranej pozycji - ocenił.

Barbara Dolniak (KO) zaznaczyła, że istotą projektu jest to, że to nie opór ofiary, a brak zgody na obcowanie płciowe będzie decydować o gwałcie. Wymagana jest zgoda, a nie okazywanie oporu - podkreśliła.