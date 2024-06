Posłanka Lewicy w rozmowie z Wirtualną Polską przekazała, że projekt ustawy o związkach partnerskich będzie projektem rządowym. Trzy czwarte koalicji jest za – doprecyzowała Anna Maria Żukowska.

Brak deklaracji klubu PSL

Powiedziała, że powodem, dla którego projekt nie został jeszcze złożony i opublikowany przez ministrę Katarzynę Kotulę, jest brak deklaracji klubu PSL w tej sprawie. Deklaracji klubu PSL u nie ma i pewnie jej nie usłyszymy - oznajmiła.

Zaznaczyła, że temat przysposobienia wewnętrznego dzieci nie jest pewny w kontekście projektu ustawy, natomiast jest w stanie w tej chwili zrezygnować z niego, o ile projekt będzie rozpatrywany "to nie jest projekt idealny, każdy krok naprzód jest ważny".

Żukowska zaznaczyła, że Lewica będzie zgłaszać poprawki, by dopracowywać projekt i najważniejsze jest, by w tej chwili zacząć nad nim pracować. Chcę pracować nad tym projektem, żeby zrobić krok do przodu, pokazać, że państwo naprawdę realizuje swoje zobowiązania – dodała.

Niezadowolenie społeczności LGBT?

Zapytana, czy nie boi się niezadowolenia społeczności LGBT, jeśli nie uwzględni kwestii przysposobienia dzieci przez pary jednopłciowe, odpowiedziała, że też jest członkinią społeczności LGBT+ i uważa, że "lepiej mieć coś" niż nic.

Podkreśliła, że projekt powinien zostać poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu Sejmu. Myślę, że na kolejnym posiedzeniu, np. w lipcu będzie to też dobry termin - zauważyła.

Dodała, że wierzy w dialog z prezydentem w sprawie ustawy o związkach partnerskich. Chętnie się z nim spotkam, najchętniej też z jakąś szerszą reprezentacją społeczności LGBT+ - powiedziała.

Stanowisko Kosiniaka-Kamysza i Dudy

Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich było w programie wyborczym KO, a małżeństwa jednopłciowe w programie Lewicy. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że nie poprze projektu ustawy umożliwiającej przysposobienie dzieci. Przyznawał przy tym, że do rozważenia są sprawy dziedziczenia i dostępu do informacji medycznej przez osoby zawierające związek partnerski.

Prezydent Andrzej Duda w minionym tygodniu zadeklarował, że jest zdecydowanie przeciwny przysposabianiu dzieci przez pary jednopłciowe.