Sesja rozpoczęła się o godz. 18, jednak po kilku minutach na wniosek radnych PiS ogłoszona została godzinna przerwa w obradach.

Sesja sejmiku małopolskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zrezygnował z wystawienia Łukasza Kmity na marszałka sejmiku małopolskiego.

Reklama

Nowy kandydat

Nowym kandydatem został radny PiS Łukasz Smółka, obecny wicemarszałek Małopolski.

Przewodniczący klubu PiS w sejmiku małopolskim Rafał Stuglik, uzasadniając kandydaturę Smółki, podkreślił, że ma on bogate doświadczenie w polityce. To człowiek dialogu, kompromisu, a przede wszystkim człowiek czynu - powiedział przewodniczący. Jak zaznaczył, Małopolski nie stać na kosztowny eksperyment, jakim byłyby przyspieszone wybory, mogące kosztować 30 mln zł.

Pełnił funkcję szefa gabinetu Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a wcześniej był dyrektorem biura Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Co dalej?

Jeżeli radni do 10 lipca nie wybiorą marszałka i zarządu województwa, to sejmik ulegnie rozwiązaniu, a premier zarządzi ponowne wybory do sejmiku małopolskiego.