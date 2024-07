Według Onetu, Niemcy chcieli ogłosić, iż przeznaczą 200 mln euro na wypłaty odszkodowań dla żyjących ofiar II wojny światowej. Powołując się na źródła w polskich i niemieckich źródłach dyplomatycznych, dziennikarz przekazał, że Donald Tusk "miał uznać zaproponowaną kwotę za zbyt niską i nieproporcjonalną w stosunku do wypłat realizowanych przez RFN dla żyjących jeszcze obywateli Izraela, którzy przeżyli Holokaust".

Polskie władze miały podkreślić podczas rozmów z Niemcami, że wypłaty powinny być dobrowolne, a nie realizowane jako efekt porozumienia międzyrządowego. Onet donosi również, że Niemcy zaoferowały Polsce przekazanie okrętu podwodnego, jednak polski rząd nie odpowiedział na tę propozycję.

Niemcy zaskoczeni deklaracją Tuska

Niemcy mieli być według portalu zaskoczeni postawą premiera Polski, a kanclerz Scholz nie rozumie sprzecznych sygnałów wysyłanych przez Tuska. Mają one wynikać z braku zaufania do Niemiec po reakcji na napaść Rosji na Ukrainę.

"Błędem Donalda Tuska ma być to, że popełnia w resecie z Niemcami dokładnie ten sam błąd, który 15 lat wcześniej popełnił w resecie z Rosją. W obu przypadkach polski premier ogłaszał, nim jeszcze cokolwiek zdołał ustalić, że w przeciwieństwie do PiS jest skłonny do porozumienia. W efekcie, mimo że w treści jest asertywny, to przez ogłaszanie sukcesu negocjacji jeszcze przed ich zakończeniem, musi z uśmiechem kwitować brak sukcesu" - czytamy w Onecie.