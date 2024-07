200 milionów euro dla polskich ofiar III Rzeszy to dużo i mało jednocześnie, ale to ważny i hojny gest - ocenia niemiecka gazeta Sueddeutsche Zeitung". Wylicza, że Polsce jest około 40 tys. żyjących jeszcze byłych pracowników przymusowych czy więźniów obozów koncentracyjnych. Chodzi więc o około 5 tys. euro na osobę, czyli ok. 21 tys. zł.