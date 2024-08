W TOK FM Tomczyk był pytany o pikniki wojskowe z 2023 r., na których zachęcano do głosowania na PiS; organizowało je za ok. 2 mln zł poprzednie kierownictwo MON. Dokumenty w tej sprawie trafiły już do Państwowej Komisji Wyborczej, natomiast wiceszef MON był dopytywany, czy trafią też do prokuratury.

Prokuratura zajmie się piknikami wojskowymi?

W prokuraturze będą w ciągu następnych 48 godzin - zapowiedział Tomczyk, dodając, że dołączone do nich zostaną także dokumenty prawne.

Natomiast one trafiły oczywiście do Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy z tych pikników został opracowany indywidualnie, razem z cytatami, z wyceną (...). Dzisiaj będziemy dosyłać dwie kolejne informacje, o które poprosiła Państwowa Komisja Wyborcza. To są informacje, które dotyczą dwóch pikników wojskowych - w Uniejowie i w Zawichoście, jeśli dobrze pamiętam, na których był Jarosław Kaczyński - mówił wiceminister.

"Kaczyński na tle żołnierzy mówi: głosujcie na PiS"

Tam mamy do czynienia z taką agitacją wprost. To znaczy Jarosław Kaczyński na tle żołnierzy, jak kiedyś (b. rzecznik MON Bartłomiej) Misiewicz, mówi: głosujcie na PiS. I to nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani ze sprawiedliwością, ani na pewno nic z polskim wojskiem - zaznaczył.

Według dokumentów przekazanych przez MON do PKW - które opisał portal wp.pl - 67 pikników pod nazwą "Silna Biało-Czerwona" odbyło się w dniach 12-15 sierpnia 2023 r., gdy trwała już kampania przed wyborami parlamentarnymi.

Problem nie jest w tym, że jest organizowany piknik wojskowy. (...) Generalnie tego typu spotkania są potrzebne. Ludzie, społeczeństwo ma prawo zobaczyć na co idą pieniądze podatników. Ale nie ma prawa żaden polityk agitować w czasie tego typu spotkań. I jeżeli mają być politycy, to muszą być zaproszeni wszyscy. To znaczy wszystkie strony sceny politycznej - dodał Tomczyk.

Pikniki wojskowe

Organizowane w 2023 r. przez MON pikniki wojskowe odbyły się w kilkudziesięciu miejscowościach. Pikniki organizowane w ubiegłym roku z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, jednocześnie odbywały się w szczycie kampanii wyborczej. Kontrowersje wzbudziła m.in. wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który podczas pikniku wojskowego "Silna Biało-Czerwona" w Uniejowie, któremu na scenie towarzyszyli wówczas żołnierze, atakował Donalda Tuska, nazywając go "personifikacją zła w Polsce".

Dokumenty przekazane zostały przez MON w czasie gdy PKW analizuje materiały przed podjęciem decyzji w sprawie finansowego komitetu wyborczego PiS z kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2023 r. Podjęcie decyzji w tej kwestii PKW odroczyła do 29 sierpnia.