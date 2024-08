Hołownia podkreślił, że obecnie nie ma wystarczających środków finansowych na realizację tego programu. Wskazał na istniejącą rezerwę budżetową w wysokości ponad miliarda złotych, która jest pozostawiona do decyzji na późniejszy czas. Zaznaczył jednak, że kluczowym problemem na rynku mieszkaniowym jest niedostateczna podaż mieszkań, a nie brak dostępnych kredytów. Według marszałka, należy skupić się na zwiększeniu liczby dostępnych mieszkań, a nie sztucznie napędzać popyt.

Koalicja zgadzająca się na kompromisy, ale nie w tej kwestii

Marszałek Sejmu zauważył, że mimo ogólnej zgody w koalicji w wielu kwestiach, w sprawie kredytu zero procent stanowisko Polski 2050 jest jasne i niezmienne: nie będzie poparcia dla tego pomysłu. Hołownia podkreślił, że jego ugrupowanie jest gotowe na kompromisy w innych obszarach, ale w tej sprawie nie zamierza ustąpić.

Hołownia o finansowaniu partii

W kontekście pytania o apel Jarosława Kaczyńskiego do wyborców o dobrowolne wsparcie finansowe dla PiS, Hołownia zaznaczył, że Polska 2050 ma duże doświadczenie w crowdfundingu, gdyż nie korzystało z finansowania państwowego. Wyraźnie stwierdził, że nie zamierza wspierać PiS finansowo, ani groszem, ani większą sumą. Hołownia dodał, że angażowanie obywateli w finansowanie partii to coś, co każdy polityk powinien robić, ponieważ |pozwala to wrócić na ziemię".