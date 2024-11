Radosław Sikorski uruchomił stronę z hasłem "Prezydent na trudne czasy", na której udostępnił list do członków KO z apelem o głosowanie na niego w prawyborach. Przekonuje, że "czasy się zmieniły", kampanię prezydencką zdominują kwestie bezpieczeństwa, a on ma "największe szanse" wygrać z kandydatem PiS. Polityk odniósł się też do głośnej afery, która wybuchła po pytaniu Moniki Olejnik o jego żonę Anne Applebaum.