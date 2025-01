Podczas programu "Gość Wydarzeń" Nawrocki odniósł się również do decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o interpretację uchwały dotyczącej wypłaty środków dla PiS. Kandydat stwierdził, że działania ministra mają charakter techniczny i podkreślił konieczność wykonania uchwały PKW, co oznaczałoby wypłatę środków finansowych dla partii.

Nawrocki krytykuje Trzaskowskiego i obecny rząd

Nawrocki skrytykował obecną sytuację gospodarczą, wskazując na "głęboką drożyznę", za którą według niego współodpowiedzialny jest wiceprzewodniczący PO, Rafał Trzaskowski. Nazwał go "zastępcą Tuska" i zarzucił rządowi zwijanie projektów inwestycyjnych. Kandydat zadeklarował również gotowość do debaty z Trzaskowskim, podkreślając, że jest wiele kwestii wymagających publicznej dyskusji.

Sprzeciw wobec legalizacji aborcji i związków partnerskich

Nawrocki jednoznacznie opowiedział się przeciwko legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży. Podkreślił swoje katolickie wartości i przekonanie o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zapowiedział, że jako prezydent nie podpisałby także ustawy o związkach partnerskich, przypominając, że według Konstytucji RP małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.