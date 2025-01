Start Adriana Zandberga w majowych wyborach prezydenckich ogłoszony został w minioną sobotę.

Zandberg kontra Biejat

Wśród swych priorytetów współprzewodniczący Razem wymienił kwestie dotyczące energii, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz konieczność zmian w systemie podatkowym. Zandberg będzie rywalizował w wyborach m.in. z wicemarszałkinią Senatu, kandydatką Nowej Lewicy Magdaleną Biejat, która w październiku ubiegłego roku opuściła partię Razem.

Zapytany w Studiu PAP, czy Zandberg może odebrać Biejat poparcie lewicowych wyborców, prof. Słomka powiedział, że współprzewodniczący partii Razem jest sprawnym politykiem, co pokazał podczas telewizyjnej debaty przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku. Dodał, że później to Zandberg doprowadził do "rozbicia" głosów lewicowych wyborców i w konsekwencji doszło do tego, że lewica nie weszła do parlamentu w wyborach parlamentarnych 2015 roku.

Musimy poczekać na to, jak rozwinie się ta wstępna część kampanii, by dowiedzieć się, co tak naprawdę ma w zanadrzu Zandberg i Razem. Ale ja bym nie lekceważył tego polityka, bo powtarzam, że jest on sprawny i już zaprawiony w licznych bojach politycznych - ocenił.

Politolog podkreślił, że w kampanii Zandberga niezwykle ważne będzie odróżnienie się od Biejat i ocenił, że na jego niekorzyść może działać odejście przedstawicieli Razem z parlamentarnego klubu Lewicy i to, że Nowa Lewica "jest bardziej konsekwentna i przewidywalna".

Budowanie zaplecza na rok 2027

Zdaniem prof. Słomki start Zandberga w wyborach może mieć związek z budowaniem zaplecza dla partii Razem i wypracowywanie pozycji do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Zaznaczył, że może to być głównym zadaniem, które postawił sobie współprzewodniczący tej partii.

Wybory prezydenckie 2025

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli już także: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców i Katarzyna Cichos jako bezpartyjna kandydatka.

Marszałek Sejmu poinformował już, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja; formalnie zostaną one zarządzone 15 stycznia, i po opublikowaniu postanowienia marszałka Sejmu, ruszy kampania wyborcza.